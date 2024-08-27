الإمارات تطلب من فرنسا تقديم الخدمات القنصلية لمواطنها مؤسس تلغرام عقب توقيفه

afp_tickers

3دقائق

أعلنت الإمارات أنها طلبت من السلطات الفرنسية السماح لها بتقديم الخدمات القنصلية لمواطنها مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الموقوف في باريس في إطار تحقيق مرتبط بالجريمة المنظمة.

وأوقف الملياردير الروسي الفرنسي الإماراتي البالغ 39 عامًا، السبت في مطار لو بورجيه (شمال باريس) وأودع الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، السلطات الفرنسية في 8 تموز/يوليو يتّصل بـ12 جريمة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته في وقت متأخر الاثنين، أنها “تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام” مشيرةً إلى أنها “تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل”.

ويحمل دوروف الذي يقيم في دبي منذ سنوات، الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى جنسيته الروسية. وتشير تلغرام على موقعها الإلكتروني إلى أن مؤسسها يحمل “جنسية مزدوجة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا”.

ووفق السلطات القضائية لم يتّخذ دوروف تدابير للحدّ من إساءة استخدام مشتركين لتطبيق المراسلة، وخصوصا عدم اعتماد آلية للحد من المحتوى المتطرف والتعاون مع المحققين.

ونفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين وجود أي خلفية سياسية لتوقيف دوروف، قبل أن تمدد تمدد السلطات الفرنسية حبسه الاحتياطي حتى الأربعاء، وفق مصدر مقرب من الملف.

وأنشأ دوروف تطبيق تلغرام بعد مغادرته روسيا قبل عقد وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15,5 مليار دولار.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين أن موسكو لم تتلق أي معلومات من فرنسا عن سبب اعتقال دوروف قائلا “لا نعرف بشكل ملموس ما التهم الموجهة إليه”.

وشدّد تطبيق تلغرام الأحد على أن دوروف “ليس لديه ما يخفيه وهو يتنقل كثيرا في أوروبا”، مضيفا “من غير المنطقي الادعاء بأن منصة أو مالكها مسؤولان عن سوء استخدام تلك المنصة”.

وطرح تطبيق تلغرام نفسه بديلا “حياديا” للمنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين.

أم/كام