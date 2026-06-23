الإمارات تطلق أول قطار للركاب في نهاية الشهر

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سينطلق أول قطار للركاب في الإمارات بحلول نهاية الشهر، على أن تدخل محطات الربط بين مدن عدة تدريجيا اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).

أفادت “وام” بأن ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان “دشّن محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب التي ستنطلق في 30 أيلول/سبتمبر 2026”.

وأضافت أن الأسطول يضم 13 قطارا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد.

وسيبدأ التشغيل التمهيدي لخدمات القطار بين محطتي أبوظبي والفجيرة اعتبارا من 30 حزيران/يونيو، وتبدأ أسعار التذاكر من 55 درهما (نحو 15 دولارا) في الدرجة المريحة و120 درهما في الدرجة المميزة (نحو 32 دولارا)، بحسب ما أوردت “وام”.

وستتوفر خدمات الحجوزات وشراء التذاكر عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني اعتبارا من 23 حزيران/يونيو.

وستفتتح محطة دبي في 30 أيلول/سبتمبر، فيما من المقرر أن تبدأ محطات منطقة الظفرة عملياتها اعتبارا من 30 كانون الأول/ديسمبر، على أن يستكمل القطار مساره بمحطة الشارقة في 30 آذار/مارس 2027.

وأضافت “وام” أن في إطار المرحلة المقبلة من المشروع، سيتم إجراء دراسات جدوى لتقييم توسيع شبكة قطار الركاب لتشمل باقي إمارات ومناطق الدولة.

ونقلت عن الشيخ خالد قوله إن المشروع يمثّل “استثمارا استراتيجيا” و”يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل تعزز الترابط بين إمارات الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام… وفتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية”.

ويأتي مشروع السكك الحديد بعد سنوات من الإعلان عن خطط لإنشاء نظام نقل فائق السرعة (هايبرلوب) بين دبي وأبوظبي، والذي لم يُنفذ بعد.

ورغم تعثر مشروع الربط السككي بين دول الخليج العربية الست، نفّذت بعض الدول مشاريع وطنية وثنائية تعزز الربط البري.

في العام 2022، وقعت الإمارات وسلطنة عُمان اتفاقا لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط ميناء صحار في شمال السلطنة بشبكة السكك الحديد الوطنية الإماراتية، وتمّ استكمال 40% من إجمالي أعمال مشروع، وفق ما أعلنت الشركة المطوّرة في نيسان/أبريل.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، وقعت السعودية وقطر اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار سريع يربط عاصمتي الدولتين.

م ل/ح س