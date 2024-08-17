الإمارات تطلق برنامجها الفضائي لرصد الأرض

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أعلنت كلّ من “بيانات” المزود لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة “الياه” للاتصالات الفضائية عن نجاح إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الشركتان في بيان إنه “تم إطلاق القمر الصناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO) بالشراكة مع شركة ICEYE، الرائدة في مجال تشغيل أقمار SAR لرصد الأرض والحلول ذات الصلة بالمتابعة المستمرة، ومساندة جهود التعاطي مع الكوارث الطبيعية”.

وأضافتا أنه “تم إطلاق القمر الصناعي على متن الرحلة المشتركة SpaceX Transporter 11 التي انطلقت من قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية حيث تم التحقق من نجاح الاتصال بالقمر الصناعي، وبدأت العمليات الاعتيادية الأولية لتشغيله”.

ويُعد إطلاق أول قمر صناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية في دولة الإمارات إنجازا هاما للشركتين والمنطقة، إذ يهدف إلى تعزيز قدرات رصد الأرض ضمن برنامج طموح في هذا المجال.

ويوفر القمر الصناعي الجديد حلول رصد مستمرة عالية الدقة، ويستخدم نظام استشعار نشط يُضيء سطح الأرض ويقيس الإشارة المنعكسة لتوفير صور عالية الدقة.

وعلى عكس أقمار التصوير الضوئي التقليدية، يمكن لأقمار SAR التقاط الصور ليلا ونهارا، بغض النظر عن ظروف الطقس أو انعكاس أشعة الشمس.

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات “يعتبر إطلاق قمرنا الصناعي الأول إنجازا بارزا لجهودنا المشتركة ولمستقبل المنطقة، ونحن فخورون في شركة بيانات بهذا الإنجاز كخطوة حاسمة سترسم معالم مستقبلنا ضمن شركة +سبيس 42+”.

من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات إن “هذه الخطوة تسهم في تعزيز خبراتنا واسعة النطاق، وتُؤكد على مكانتنا كرواد في قطاع الفضاء في الدولة وكشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء العالمية”.