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الإمارات تطلق نظاما لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية

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أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة وجودهم في البلاد، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الهيئة في بيان مساء الإثنين أوردته الوكالة الرسمية أنّ “إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة +بلانيت+ المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي”.

وأشارت إلى أنّ ذلك “يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم”.

وأوضحت الهيئة إلى أنها “وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام +رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية+ خلال تواجدهم في الدولة”.

وذكرت أن “هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %”.

ويوفّر النظام “منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل”.

هت/الح

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