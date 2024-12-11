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الإمارات تطمئن على صحة الرئيس البرازيلي

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للاطمئنان على صحته، متمنيا له “الشفاء العاجل، التنمية والازدهار لشعبيهما”، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس لولا.

وكان لولا البالغ 79 عاما خضع لعملية جراحية ليل الاثنين الثلاثاء بعد إصابته ب”نزف دماغي” وفق ما أعلن الثلاثاء المستشفى السوري-اللبناني في ساو باولو الذي أشار إلى أن “وضعه جيد”. 

هت/الح

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