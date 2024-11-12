الإمارات تعتبر أن الشرق الأوسط يحتاج إلى قيادة أميركية “قوية”

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اعتبر مستشار الرئاسة الإماراتية أنور قرقاش الاثنين أن الشرق الأوسط يحتاج إلى “قيادة قوية” من الولايات المتحدة، مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعودة إلى السلطة، في حين تواجه المنطقة حروبا وأزمات متعددة.

وحض المسؤول الإماراتي الرفيع المستوى في كلمته خلال “ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي” إدارة ترامب الجديدة على إعطاء الأولوية لإستراتيجية “شاملة” بدلا من نهج قائم على “رد الفعل ومجزّأ”.

وقال قرقاش “بينما نمر بأوقات مضطربة، القيادة والشراكة الأميركية لا غنى عنها”.

وأضاف “لعبت الولايات المتحدة تاريخيا دورا محوريا في الشرق الأوسط، وتدخلها حاسم، خصوصا خلال الأزمات التي نشهدها اليوم”.

وتابع “مع ذلك، من الضروري أن ندرك أن تدخلها لا يكفي. نحتاج إلى قيادة قوية تعطي الأولوية للاعتبارات الإنسانية إلى جانب المصالح الإستراتيجية”.

وقال قرقاش إنه “مع الإدارة الأميركية المقبلة، يجب أن نتجنب السياسات القائمة على رد الفعل والمجزأة لصالح نهج شامل يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وأكد قرقاش أن “دولة الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية والمؤسسية”.

بور/