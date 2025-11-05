الإمارات تعتزم إطلاق حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم لتخفيف الازدحامات المرورية (وزير)

afp_tickers

1دقيقة

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم لغاية عام 2030، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأكد المزروعي أن “هذه المشاريع تمثل إستراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، تشمل توسيع الطرق الاتحادية، وتعزيز وسائل النقل الجماعي، وتنفيذ مشاريع القطارات عالية السرعة والخفيفة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي ويضمن جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين”.

جاءت تصريحات المزروعي خلال جلسة بعنوان “ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟”، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي.

هت/ود