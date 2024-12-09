الإمارات تعتزم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات

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أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات، الإثنين اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح هذا النوع من الشركات اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2025.

وأفادت وزارة المالية الإماراتية في بيان “تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف”.

في العام 2021، وقعت حوالى 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 بالمئة على أرباح الشركات وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.

بدأت الإمارات التي لطالما اعتبرت ملاذًا ضريبيًا، العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (حوالى 102 ألف دولار) بنسبة 9 بالمئة.

ويتوافق استضافة المقرات الإقليمية للشركات المتعددة الجنسيات مع جهود الإمارات للحد من اعتمادها على صادرات النفط، وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة “بتطوير بيئة مواتية للشركات”.

سحا/هت/ب ق