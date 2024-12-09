مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات، الإثنين اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح هذا النوع من الشركات اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2025.

وأفادت وزارة المالية الإماراتية في بيان “تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف”.

في العام 2021، وقعت حوالى 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 بالمئة على أرباح الشركات وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.

بدأت الإمارات التي لطالما اعتبرت ملاذًا ضريبيًا، العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (حوالى 102 ألف دولار) بنسبة 9 بالمئة.

ويتوافق استضافة المقرات الإقليمية للشركات المتعددة الجنسيات مع جهود الإمارات للحد من اعتمادها على صادرات النفط، وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة “بتطوير بيئة مواتية للشركات”.

سحا/هت/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
372 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية