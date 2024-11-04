الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان

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أعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان، بعد مقتل 13 شخصا بالرصاص في هجوم نسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط السودان.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن وزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان دعوته “الأطراف السودانية المتحاربة على العودة إلى الحوار، واحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، وللآليات التي اقترحتها “مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”.

وشدد على ضرورة أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع، مجددا التأكيد على موقف الإمارات المطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من عشرة ملايين سوداني، وتسببت وفق الأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدا ومنع المساعدات الإنسانية.