الإمارات تعزي البرازيل بضحايا تحطم الطائرة

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عبّرت الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع البرازيل بعد حادثة تحطم الطائرة في ولاية ساو باولو التي أدت إلى مقتل جميع الركاب.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان “عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل”.

وتحطمت طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في البرازيل في ولاية ساو باولو الجمعة، وأعلنت السلطات المحلية أن “لا ناجين” من بين 61 شخصا كانوا على متنها أثناء حدوث المأساة التي لا تزال أسبابها مجهولة.

أم/