الإمارات تعزي الفيليبين في ضحايا الزلزال

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الفيليبين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم مينداناو جنوبي البلاد وأسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق السلطات المحلية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وعبّرت وزارة الخارجية في بيان عن “خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات بانهيار أبنية وإطلاق تحذيرات من موجات مدّ بحريّ (تسونامي) في أنحاء المنطقة.

هت/الح