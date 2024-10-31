الإمارات تعزي بضحايا الفيضانات في إسبانيا

afp_tickers

1دقيقة

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع إسبانيا التي تعرضت مناطق متفرقة فيها إلى أضرار كبيرة جراء الفيضانات، ما أوقع عددا من القتلى والمصابين وتسبب بأضرار جسيمة، وفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وقالت الوزارة في بيانها إن الإمارات تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الإسبانية وللشعب الإسباني الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وتتواصل الخميس عمليات البحث عن ضحايا ومفقودين في جنوب شرق إسبانيا الذي تطاله أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسين عاما، متسببة بمقتل 95 شخصا على الأقل وفقدان كثيرين.

وتشهد منطقة فالنسيا وساحل البحر الأبيض المتوسط الإسباني بشكل عام في فصل الخريف الظاهرة الجوية المسماة “غوتا فريا” (“النقطة الباردة”) وهو منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية يتسبب بهطول أمطار مفاجئة وعنيفة جدا تستمر أحيانا لأيام عدة.

ويحذر العلماء من أن الظواهر الجوية القصوى مثل موجات الحر والعواصف صارت أكثر تواترا وأطول أمدا وأكثر شدة بسبب التغير المناخي.