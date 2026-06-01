الإمارات تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون

أعربت دولة الإمارات عن تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايجون، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن “خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية كوريا وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وارتفعت الاثنين حصيلة انفجار في معمل تابع لمجموعة “هانهوا إيروسبيس” الكورية الجنوبية المتخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية إلى خمسة قتلى، فيما أفادت الشركة بأنه حادث عرضي.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بأن أربعة أشخاص قُتلوا بالانفجار الذي لم تُعرف أسبابه بعد في المصنع الواقع بمدينة دايجون في وسط كوريا الجنوبية، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب سيول. 

وتُعَدّ “هانهوا إيروسبيس” من أهم الشركات الكورية الجنوبية في القطاع الدفاعي، وهي متخصصة في إنتاج الأسلحة الموجّهة وأنظمة المدفعية والمكوّنات الفضائية والجوية.

