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الإمارات تعزّي المغرب بضحايا الفيضانات

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أعربت الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع المغرب في ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها مناطق عدة في جنوب المملكة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع خسائر مادية جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

والأحد الماضي أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المغرب وفيما كان لا يزال تسعة في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية لفيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في مناطق بجنوب المملكة، أثّرت أيضا على الجزائر المجاورة.

أم/

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