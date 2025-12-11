The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تعزّي المغرب في ضحايا انهيار مبنيين في فاس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعربت الإمارات الخميس عن تضامنها مع المغرب بعد حادث انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن “خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

ووقع حادث انهيار المبنيين، اللذين يتألف كل منهما من أربعة طوابق وتسكنهما ثماني عائلات وفق السلطات المحليّة، ليل الثلاثاء. ولم يتم تقديم تفسير رسمي للكارثة، فيما أعلنت النيابة العامة في فاس عن فتح تحقيق.

م ل/

