الإمارات تعزّي المغرب في ضحايا انهيار مبنيين في فاس

أعربت الإمارات الخميس عن تضامنها مع المغرب بعد حادث انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن “خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

ووقع حادث انهيار المبنيين، اللذين يتألف كل منهما من أربعة طوابق وتسكنهما ثماني عائلات وفق السلطات المحليّة، ليل الثلاثاء. ولم يتم تقديم تفسير رسمي للكارثة، فيما أعلنت النيابة العامة في فاس عن فتح تحقيق.

