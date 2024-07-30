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الإمارات تعزّي بضحايا الانزلاقات الأرضية في الهند

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قدّمت الإمارات تعازيها لجمهورية الهند بضحايا انزلاقات التربة التي وقعت في جنوب البلاد وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الثلاثاء.

ونقلت عن “وام” عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أعربت فيه عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الهند وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وقضى 93 شخصاً وأصيب 128 آخرون في انزلاقات للتربة وقعت صباح الثلاثاء في كيرالا في جنوب الهند نتيجة أمطار موسمية غزيرة، بحسب ما أكد رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان.

وشهدت الهند أسوأ انزلاق للتربة في العقود الأخيرة عام 1998 عندما أدى انهيار صخري ناجم عن أمطار موسمية غزيرة إلى مقتل 220 شخصاً على الأقل، لتغطي الصخور قرية مالبا الصغيرة في الهملايا بالكامل.

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