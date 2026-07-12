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الإمارات تعلن أن الهجمات التي رصدتها الأحد كانت خارج حدودها

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أعلنت الإمارات أن الهجمات التي رُصدت صباح الأحد كانت خارج حدود الدولة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن التعامل مع تهديدات صاروخية.

وقالت وزارة الدفاع إن “التهديدات الصاروخية التي تم رصدها صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة”، مضيفة أنّ “منظومات الرصد والمتابعة الوطنية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن أعلى مستويات الجاهزية”.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنّ “الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة”، بينما حضّت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السكان على “البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقـع الرسمية”.

م ل/ناش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية