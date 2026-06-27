الإمارات تعلن أن وساطتها الجديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 320 أسيراً

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أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيراً من الجانب الروسي و160 أسيراً من الجانب الأوكراني، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأفادت الوزارة الجمعة بأنه مع “نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 25 وساطة نجحت في تبادل 7,791 أسيراً من الجانبين”، بحسب “وام”.

وثمّنت وزارة الخارجية الإماراتية “تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطاً دوليًّا موثوقاً به، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين”.

هت/ب ح