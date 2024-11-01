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الإمارات تعلن إدخال 12 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

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أعلنت الإمارات إدخال 12 شاحنة مساعدات مخصصة للشعب الفلسطيني في غزة، عبر معبري إيريز شمال القطاع وكرم أبوسالم جنوبه، بالتعاون مع الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) “تتكون الشحنة الجديدة – وهي الأولى من نوعها التي تدخل إلى قطاع غزة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر – من 12 شاحنة تضم نحو 150 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية الملحّة لتلبية احتياجات نحو 30 ألف شخص”.

ونقلت “وام” عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشامسي تأكيده أن الإمارات “قدمت ما يزيد عن 40 ألف طن من المساعدات الملحّة”.

وأضاف أن الإمارات “ستستمر في العمل الحثيث – والقيام بدور قيادي وريادي – مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية