الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن “بمحض إرادتها”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء إنها أنهت ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن “بمحض إرادتها” وهي القوات الوحيدة المتبقية لها في البلاد بعد إنهاء وجودها العسكري في عام 2019.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن الوزارة قولها في بيان إن “هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نفذ التحالف الذي تقوده السعودية غارة جوية على ميناء المكلا جنوب اليمن فيما قالت الرياض إنه هجوم على شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد أميرة زهران وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

