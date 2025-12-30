الإمارات تعلن سحب “ما تبقى” من قواتها في اليمن “بمحض إرادتها”

أعلنت الإمارات الثلاثاء أنها ستسحب “ما تبقى” من قواتها المنوطة بمكافحة الإرهاب في اليمن “بمحض إرادتها”، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة بيانا جاء فيه أنه “نظرا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها”.

وأكّدت الوزارة أن “دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق”.

وأشارت إلى أنّ “القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها”.

