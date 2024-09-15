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الإمارات تقدم 10,25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات في تشاد

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أعلنت الإمارات إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10,25 مليون دولار أميركي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من النزاع، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الإعلان جاء خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمبعوث الخاص لوزير الخارجية لانا نسيبة إلى تشاد حيث اجتمعت وأعضاء وفد دولة الإمارات المرافق مع نساء سودانيات لاجئات في تشاد متضررات من النزاع الحالي، وكذلك مع قادة للمجتمع المدني في السودان ووكالات الأمم المتحدة المشاركة في الدعم الإنساني.

وأشارت الوكالة إلى أن المساهمة المالية ستُقدّم “لوكالات الأمم المتحدة التي لديها الخبرة في تقديم الدعم للنساء”.

منذ نيسان/أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات آلاف القتلى ودفعت أكثر من عشرة ملايين شخص إلى النزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول مجاورة، بحسب الأمم المتحدة.

أم/ود

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