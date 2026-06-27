الإمارات تقدم 10 ملايين دولار كمساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين بزلزالي فنزويلا

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أعلنت دولة الإمارات عن تخصيص 10 ملايين دولار في استجابة إنسانية عاجلة لإغاثة المتأثرين من الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا وأسفرا عن 920 قتيلا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الجمعة.

وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في إطار تضامنها الإنساني لإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم، بحسب “وام”.

وتتضمن المساعدات “توفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والإغاثية المتنوعة للفئات المجتمعية كافة”.

هت/ب ح