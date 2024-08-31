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الإمارات تقدم 5 ملايين دولار لمكافحة شلل الأطفال في غزة

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أعلنت الإمارات بتوجيه من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن “الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا، ستوفر جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع”.

ولفتت إلى أن الحملة تنطلق الأحد في الأول من أيلول/سبتمبر وتنفذ بشكل تدريجي حيث ستبدأ في وسط غزة ثم تنتقل إلى جنوب القطاع وشماله، على أن تستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة.

وشكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” الدعم الإماراتي، معتبراً أن “مثل هذه المساهمات حيوية في تقريب العالم من القضاء التام على هذا المرض المُدمّر”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الخميس أن إسرائيل وافقت على سلسلة “هدن إنسانية” يستمر كل منها ثلاثة أيام في وسط قطاع غزة وجنوبه وشماله للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال.

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