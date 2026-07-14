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الإمارات تقول إن إيران هاجمت “ناقلتين وطنيتين” في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل شخص

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1دقيقة

قالت الإمارات الثلاثاء إن إيران هاجمت “ناقلتين وطنيتين” في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد طهران، ما يمثل تصعيدا في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الداخلية على إكس “تعرض الناقلتين الوطنيتين (ممباسا) و (الباهية) للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية”.

وأضافت “أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة (ممباسا) من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية)”.

وأسفر كذلك عن “أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين”.

ودانت الوزارة “الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة”.

بور/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية