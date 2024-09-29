الإمارات تقول الجيش السوداني هاجم مقر سفيرها في الخرطوم

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(رويترز) – قالت الإمارات إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية.

ونددت الإمارات بهذا “الاعتداء الغاشم”.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الهجوم على مقر سفيرها تسبب في أضرار جسيمة في المبنى.

ولم يعلق الجيش السوداني حتى الآن على هذا الاتهام.

اتهم الجيش السوداني الإمارات مرارا بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 17 شهرا في السودان. وتنفي الإمارات هذا الاتهام. ووصف مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بأنها قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.

اندلعت الحرب في أبريل نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب الخلاف بخصوص انتقال البلاد إلى انتخابات حرة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. كما تلوح مجاعة في الأفق وفر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية شددت على “أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي”.