الإمارات تنتقد سلوك قائد الجيش السوداني “المعرقل” بعد رفضه مقترح الهدنة

afp_tickers

انتقدت الإمارات الإثنين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لرفضه مقترح الهدنة الذي قدّمته الولايات المتحدة، بعدما اتهم اللجنة الرباعية بأنها “غير محايدة” بسبب عضوية الإمارات فيها.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي “مرة أخرى يرفض الفريق البرهان مبادرات السلام. برفضه الخطة الأميركية للسلام في السودان، ورفضه المتكرر لوقف إطلاق النار، يُظهر بشكل مستمر سلوكا معرقلا. ويجب قول ذلك بوضوح”.

واتُهمت دولة الإمارات على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع السودانية التي تخوض حربا ضد الحكومةالمدعومة من الجيش. لكن أبوظبي تنفي هذه الاتهامات.

وأتت هذه التعليقات غداة تصريح قائد الجيش السوداني بأن مقترح الهدنة الأخير الذي قدمه الموفد الأميركي مسعد بولس بالنيابة عن مجموعة الوسطاء هو “الأسوأ حتى الآن”، مؤكدا أن حكومته ترفضه.

وفي مداخلة مصورة بثها مكتبه، قال إن الرباعية التي تضم إضافة إلى الولايات المتحدة كلا من السعودية ومصر والإمارات، “منحازة” ما دامت أبوظبي عضوا فيها.

كذلك، اتهم بولس بتكرار مواقف أبوظبي.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو في نيسان/أبريل 2023، أخفقت جهود الوسطاء في تحقيق وقف لإطلاق النار.

وخسر الجيش في 26 تشرين الأول/أكتوبر مدينة الفاشر بعد حصار طويل للمدينة من جانب قوات الدعم السريع التي باتت تسيطر على كل غرب السودان. وتتوالى مذاك التقارير عن نزوح جماعي ومجازر وانتهاكات تحصل في المدينة ومحيطها.

اية/ع ش-ب ق