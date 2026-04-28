الإمارات تنسحب من أوبك وأوبك+ في ضربة قوية لتحالف منتجي النفط

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، موجهة بذلك ضربة قوية للتكتلين وللسعودية، التي تعد القائد الفعلي لهما، في وقت تسببت فيه حرب إيران في صدمة تاريخية بقطاع الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي.

ومن شأن الانسحاب المفاجئ للإمارات، العضو القديم في أوبك، إلى إحداث فوضى وإضعاف المنظمة التي كثيرا ما سعت إلى الظهور كجبهة موحدة رغم الخلافات الداخلية حول مجموعة من القضايا من الجغرافيا السياسية إلى حصص الإنتاج.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )