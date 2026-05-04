الإمارات تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قرار دولة الإمارات بالانسحاب من عضوية المنظمة، بعد أيام قليلة من إعلان الدولة الخليجية انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك +”.

وقالت منظمة “أوابك” في بيان مساء الأحد “أحيطت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول علماً بكتاب معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموجه إلى معالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، المتضمن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من عضوية المنظمة”.

وأوضح البيان أن قرار انسحاب الإمارات، التي انضمت إلى المنظمة في 1970، دخل حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو.

وتضم “أوابك”، التي تأسست في العام 1968، عشر دول أعضاء بعد انسحاب الإمارات، وهي الكويت، ليبيا، السعودية، الجزائر، البحرين، مصر، العراق، قطر، سوريا، وتونس.

وأضاف البيان “تعرب الأمانة العامة للمنظمة عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة عضويتها، وإسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع البترول والطاقة”.

وأعلنت الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، في 28 نيسان/أبريل انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك +، ودخل القرار حيز التنفيذ الجمعة.

وسبق للإمارات أن اختلفت مع أوبك بشأن حصص الإنتاج.

ورفعت السعودية وروسيا وبقية دول أوبك+ حصص إنتاج النفط كما كان متوقعا الأحد، في قرار يهدف إلى إظهار الاستمرارية في التحالف رغم انسحاب الإمارات منه.

وتتركز احتياطات أوبك+ غير المستغلة أساسا في منطقة الخليج المتضررة من إغلاق إيران لمضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإيرانية عليها في 28 شباط/فبراير، والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية ردا على ذلك.

