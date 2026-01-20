الإمارات تنفي إدارتها أي “سجون سرية” في اليمن

afp_tickers

2دقائق

نفت الإمارات الثلاثاء أنها أدارت أي سجون سرّية في جنوب اليمن، غداة اتهامات وُجّهت لها من السلطات اليمنية المدعومة من السعودية.

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان صدر في الساعات الأولى من الثلاثاء على أن “هذه الادعاءات لا تعدو كونها افتراء وتضليلا متعمدا”.

وأضافت “الزج باسم دولة الإمارات في مثل هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والجهات التي تقف وراء ترويج هذه الأكاذيب”.

وتدخلت أبوظبي في اليمن عام 2015، إلى جانب الرياض، إلا أن البلدين الجارين دعما لاحقا أطرافا متباينة في البلد الذي مزّقته الحرب.

واتسعت رقعة الصراع عندما سعى انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في كانون الأول/ديسمبر إلى توسيع سيطرتهم في المحافظات اليمنية الجنوبية.

وأثار هجوم المجلس المطالب باستقلال جنوب اليمن غضب الرياض التي حقّقت عبر غارات جوية وقوات يمنية موالية لها على الأرض حسما واضحا. وأعلنت الإمارات سحب كامل قواتها المتبقية في اليمن.

وقال محافظ حضرموت، إحدى المحافظات التي استعادتها القوات الموالية للسعودية من الانفصاليين، الاثنين “اكتشفنا بكل أسف عددا من السجون السرية التي استخدمتها القوات الإماراتية وجاري توثيق ما تم ارتكابه من انتهاكات بحق أبنائنا”.

وأكّدت وزارة الدفاع الإماراتية بأن المرافق المشار إليها “ليست سوى سكنات عسكرية، وغرف عمليات، وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم”.

ودعت الحكومة اليمنية وسائل إعلام أجنبية، بينها وكالة فرانس برس، لزيارة المواقع المذكورة الثلاثاء.

ساع/م ل/جك