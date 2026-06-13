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الإمارات تنفي بشكل قاطع “مزاعم” إعلامية بشأن نقل أموال إلى إيران

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نفت الإمارات بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن “هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوق بها”، مشددة على أنه “لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات”.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام “إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية”.

هت/ب ح

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