الإمارات تنفي ما أوردته حكومة اليمن بأنها تدير”سجونا سرية” في حضرموت

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – نفت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء ما أوردته الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية عن إدارة الإمارات “سجونا سرية” في محافظة حضرموت بشرق اليمن.

وقالت الوزارة “المرافق المشار إليها ليست سوى ثكنات عسكرية وغرف عمليات وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارجة عن السياق العسكري الطبيعي”.

وكانت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اتهمت الإمارات اليوم الاثنين بإدارة سجن سري في قاعدة جوية قرب مدينة المكلا الساحلية بجنوب اليمن، مما زاد من حدة التوتر في الخلاف المتصاعد بين الدولتين النفطيتين الخليجيتين.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

