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الإمارات تهنئ أمير قطر في ذكرى توليه مقاليد الحكم

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تم نشر هذا المحتوى على
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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام” الجمعة.

وبعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

بدورهم، بعث حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة ببرقيات تهنئة إلى الشيخ تميم.

تولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في قطر في 25 حزيران/يونيو 2013، إثر إعلان والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده.

هت

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