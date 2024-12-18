الإمارات تهنئ أمير قطر لمناسبة العيد الوطني لبلاده

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة “ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة”، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كذلك، بعثا رسالة مماثلة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

هت