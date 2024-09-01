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الإمارات تهنئ أوزبكستان بذكرى استقلالها

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف لمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ميرضيايف.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد والشيخ منصور بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان عبدالله عاريبوف.

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