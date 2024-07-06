الإمارات تهنئ الرئيس الإيراني الجديد

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هنأت الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإصلاحي مسعود بيزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وكتب الشيخ محمد في منشور على منصة “إكس”: “أهنئ الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الدكتور مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا”.

وفاز بيزشكيان الداعي إلى الانفتاح على الغرب، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، وفق نتائج أُعلنت السبت.

ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قضى في حادث مروحيّة في 19 أيار/مايو، ووسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصًا من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

أم/