الإمارات تهنئ الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

afp_tickers

1دقيقة

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، لمناسبة ذكرى يوم الجمهورية ببلاده، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

كذلك، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى أردوغان.

وتحتفل تركيا كل عام بعيد الجمهورية في 29 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرى إعلان مصطفى كمال أتاتورك أنّ تركيا اصبحت جمهورية.