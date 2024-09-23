الإمارات تهنئ الرئيس السريلانكي الجديد

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى أنورا كومارا ديساناياكا لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ديساناياكا.

وتولى أنورا كومارا ديساناياكا، أول رئيس يساري في تاريخ سريلانكا، مهامه الاثنين متعهدا “بذل قصارى جهده” للنهوض بالبلاد، بعد عامين من أزمة مالية غير مسبوقة أثرت على جزء كبير من السكان وفرضت عليهم سياسة تقشف حاد.

ع ش/ود