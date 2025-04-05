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الإمارات تهنئ السنغال بذكرى الاستقلال

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، لمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأفادت الوكالة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى ديوماي فاي ورئيس وزراء السنغال عثمان سونكو.

بور

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