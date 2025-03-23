الإمارات تهنئ باكستان باليوم الوطني

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى نظيره الباكستاني آصف علي زرداري لمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى زرداري، وببرقيتين أخريين إلى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

بور