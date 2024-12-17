الإمارات تهنئ بوتان بذكرى اليوم الوطني

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى ملك مملكة بوتان جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك، لمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء مملكة بوتان تشيرينج توبجاي.

هت/الح