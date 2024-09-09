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الإمارات تهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر

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أرسل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”

وقالت الوكالة إن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أرسلا كذلك “برقيتَي تهنئة مماثلتين” إلى تبون.

وكان تبون فاز الأحد بولاية ثانية بحصده نحو 95% من الأصوات في انتخابات جرت في اليوم السابق واتسمت على غرار سابقتها بمشاركة منخفضة.

أم/

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