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الإمارات تهنئ نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لها

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا وكريستوفر لاكسن رئيس وزراء نيوزيلندا.

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