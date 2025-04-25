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الإمارات تواصل تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية العاجلة إلى غزة

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واصلت “دبي الإنسانية” تسيير الجسر الجوي الإغاثي لدعم الاستجابة الطارئة في قطاع غزة، حيث نقلت في رحلة جوية إضافية 56,8 طن متري من الإمدادات الطبية الحيوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى مطار العريش في مصر، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء الخميس أنّ قيمة الشحنة الجوية، التي أقلعت من دبي الأربعاء، أكثر من 4,33 ملايين درهم (1,17 مليون دولار)، ليرتفع بذلك عدد عمليات الشحن الإغاثي التي سيّرتها “دبي الإنسانية” من أجل غزة منذ بداية الأزمة إلى 25 شحنة.

وتهدف هذه الشحنة إلى إعادة تزويد مستودعات الإمدادات الطبية في منطقة العريش، لضمان الجاهزية الفورية إذا أتيحت الظروف لنقلها إلى داخل غزة. ويُقدّر عدد المستفيدين من هذه الشحنة بحوالى 250 ألفا.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية جوسيبي سابا “تواصل دبي الإنسانية تسخير إمكاناتها وحشد مواردها بالتعاون مع المجتمع الإنساني الدولي لإيصال المساعدات المُنقِذة للحياة إلى أهالي عزة، ومساعدتهم على مواجهة المعاناة الإنسانية والتخفيف عنهم في هذه الظروف الاستثنائية”.

وأوقفت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي يشهد حربا مدمرة منذ 18 شهرا في الثاني من آذار/مارس.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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