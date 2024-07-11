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الإمارات توزع المياه الصالحة للشرب للنازحين في جنوب قطاع غزة

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تواصل الإمارات تقديم المياه الصالحة للشرب للأسر الفلسطينية النازحة في جنوب قطاع غزة الذي يشهد حربًا دامية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد وصل عدد المُستفيدين إلى أكثر من 70 ألفًا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إنه “تم تجهيز وتوزيع خزانات المياه على مناطق النزوح بالتعاون مع مصلحة المياه ومتطوعي عملية الفارس الشهم 3 في مختلف مناطق جنوب قطاع غزة، وتتم تعبئتها يومياً لتسهيل حصول الأسر النازحة على المياه”.

يُذكر أن الإمارات تشغّل ستّ محطات للتحلية في شمال مصر على بعد مئات الأمتار من الحدود مع قطاع غزة، وتضخّ المياه المحلاة إلى داخل القطاع من خلال خطوط إمداد في محافظتَي رفح وخانيونس. وقد تم تركيب خزانات في مختلف مناطق الجنوب لتوزيع المياه على النازحين.

أم/

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