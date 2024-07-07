مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الإمارات توزع مساعدات غذائية في خان يونس في قطاع غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وزّعت الإمارات مواد غذائية على آلاف الأسر الفلسطينية النازحة في مدينة خان يونس في قطاع غزة، تحتوي على الدجاج والخضروات الطازجة والخُبز والتمور والطرود الغذائية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن عدد المُستفيدين من الحملة الإغاثية وصل إلى 9 آلاف مُستفيد، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام.

وتسببت الحرب الدائرة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ أكثر من ثمانية آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقّوا علاجا من سوء التغذية الحادّ، “من بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد”، مشيرة إلى أنّ 28 من هؤلاء الأطفال فارقوا الحياة.

أم/نور

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
14 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
3 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف نُكافح الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة؟

أين تواجه.ين الأخبار الكاذبة؟ ما هي الاستراتيجيات التي تتبعها وتتبعينها لمكافحة هذه الأخبار في بلد إقامتك؟

شارك في الحوار
40 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية