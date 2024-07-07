الإمارات توزع مساعدات غذائية في خان يونس في قطاع غزة

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وزّعت الإمارات مواد غذائية على آلاف الأسر الفلسطينية النازحة في مدينة خان يونس في قطاع غزة، تحتوي على الدجاج والخضروات الطازجة والخُبز والتمور والطرود الغذائية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن عدد المُستفيدين من الحملة الإغاثية وصل إلى 9 آلاف مُستفيد، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام.

وتسببت الحرب الدائرة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ أكثر من ثمانية آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقّوا علاجا من سوء التغذية الحادّ، “من بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد”، مشيرة إلى أنّ 28 من هؤلاء الأطفال فارقوا الحياة.

أم/نور