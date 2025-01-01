الإمارات تُجلي 127 من المصابين والمرضى والمرافقين من غزة

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نفّذت دولة الإمارات مبادرة إنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء 55 مصابا ومريضا في حالة حرجة من قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ المرضى من بينهم “أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف” وأن عملية الإجلاء تمت “انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الدولة، برفقة 72 من أفراد عائلاتهم”.

ويأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الإماراتي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان في تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعلاج ألف طفل وألف مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أنّ “العدد وصل حتى اليوم 2,254 مريضاً ومرافقاً”.

هت/الح