الإمارات تُدين “الاعتداء الإرهابي” الذي استهدف مركزين حدوديين في الكويت
أدانت الإمارات بأشد العبارات “الاعتداء الإرهابي” الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية للكويت بطائرتيْن مسيّرتيْن مفخّختيْن من العراق، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن “هذا الاعتداء الإرهابي يُمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها”.
وأعربت عن “تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها”.
وكان الجيش الكويتي أعلن الجمعة أنّ طائرتين مسيرتين مفخختين مصدرهما العراق ضربتا مركزين حدوديين في شمال البلاد، ما تسبب بأضرار مادية فقط.
هت