الإمارات تُدين “الهجوم الإرهابي” في الكونغو الديموقراطية
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي” الذي وقع في بلدة بفواكوا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأسفر عن 43 قتيلا على الأقل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته “وام”، على أن “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.
قُتل ما لا يقل عن 43 شخصا على أيدي متمردي “القوات الديموقراطية المتحالفة” المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في هجوم في بلدة بَفواكوا الواقعة في مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
