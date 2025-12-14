The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تُدين “بأشد العبارات” الهجوم المسلّح على احتفال يهودي بأستراليا

قالت الخارجية الإماراتية الأحد إنها تدين “بأشد العبارات العملية الإرهابية التي وقعت خلال تجمع يهودي في مدينة سيدني الأسترالية”، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصا.

وأكّدت وزارة الخارجية في بيان “أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

كما أعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين”.

